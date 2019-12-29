ДНР и ЛНР передали Украине первых 25 человек в рамках обмена пленными

Самопровозглашенные республики Донбасса передали украинской стороне первых 25 человек в рамках взаимного обмена удерживаемыми лицами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис президента Украины Владимира Зеленского.

Уточняется, что передаваемые лица сообщили, что хотели бы переехать на Украину.

Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса начался 29 декабря на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта «Горловка» на севере одноименного города.

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