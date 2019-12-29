Представители ЛНР с пленными выехали на обмен с Украиной

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) отправились на пункт-пропуска «Майорск», где должен обменяться с Украиной удерживаемыми лицами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольгу Кобцеву.

Кобцева выразила надежду, что Украина «до конца выполнит свои обязательства».

В ЛНР и Киеве пока не назвали точное количество человек, участвующих в обмене. Ранее в ЛНР заявили, что готовы передать до 30 человек. При этом, в самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщали о готовности передать украинской стороне 55 человек, и забрать 87 своих сторонников.

Прошлый обмен пленными прошел в декабре 2017 года и стал самым масштабным за время конфликта в Донбассе. Тогда республикам передали 238 человек, а Украина забрала 74 человека.