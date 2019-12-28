Террористы дважды атаковали позиции сирийской армии в Идлибе

Террористы дважды атаковали позиции Вооруженных сил Сирии в провинции Идлиб, заявил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Боевики террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) дважды напали на позиции правительственных войск в районе города Джарджаназ, уточнил Боренков.

Нападения террористов были отбиты, потерь среди сирийских военных нет, подчеркнул генерал-майор.

В каждой из атак участвовали около 50 боевиков при поддержке 5-6 пикапов с тяжелым вооружением. При отражении нападений убиты или ранены до 30 членов террористической группировки.

«Хайат Тахрир аш-Шам» — террористическая организация, запрещенная в России.

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