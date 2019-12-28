CNN: из штаба MI6 пропали документы

В ходе ремонта в штаб-квартире британской разведки MI6 были утеряны документы, в которых подробно раскрывалась информация о планировке здания и системы безопасности данного сооружения.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники.

По имеющейся информации, бумаги должны были находиться в специальной защищенной комнате. Однако некоторые из них пропали.

Согласно полученным данным, попасть в комнату с документами могли лишь несколько руководителей ремонтных работ.

При этом документы не были засекречены, но на них стоял гриф конфиденциальности.