CNN: из штаба MI6 пропали документы
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В ходе ремонта в штаб-квартире британской разведки MI6 были утеряны документы, в которых подробно раскрывалась информация о планировке здания и системы безопасности данного сооружения.
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники.
По имеющейся информации, бумаги должны были находиться в специальной защищенной комнате. Однако некоторые из них пропали.
Согласно полученным данным, попасть в комнату с документами могли лишь несколько руководителей ремонтных работ.
При этом документы не были засекречены, но на них стоял гриф конфиденциальности.