В России приступили к серийному производству комплекса с блоком «Авангард»

В России приступили к серийному производству ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард». Об этом заместитель министра обороны Алексей Криворучко рассказал в интервью газете Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

«Развернуты работы по серийному изготовлению перспективного ракетного комплекса «Авангард» и перевооружению на него Домбаровского соединения РВСН», — заявил Криворучко.

Ранее замминистра сообщал, что в 2020 году могут быть начаты испытания российской зенитной ракетной системы С-500.

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