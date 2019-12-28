В России приступили к серийному производству комплекса с блоком «Авангард»

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Кадр из видео о запуске ракеты «Авангард», предоставленного Минобороны России Кадр из видео о запуске ракеты «Авангард», предоставленного Минобороны России
Кадр из видео о запуске ракеты «Авангард», предоставленного Минобороны России
РИА «Новости»

В России приступили к серийному производству ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард». Об этом заместитель министра обороны Алексей Криворучко рассказал в интервью газете Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

«Развернуты работы по серийному изготовлению перспективного ракетного комплекса «Авангард» и перевооружению на него Домбаровского соединения РВСН», — заявил Криворучко.

Ранее замминистра сообщал, что в 2020 году могут быть начаты испытания российской зенитной ракетной системы С-500.

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