В Пентагоне рассказали о гибели гражданского на военной базе в Ираке

В Центральном командовании США рассказали о гибели одного американца-подрядчика на военной базе в Ираке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что в результате ракетного обстрела также пострадали несколько человек из числа военнослужащих США и иракского персонала.

Отмечается, что инцидент произошел на военной базе в Киркуке, где находятся войска коалиции.

Инцидент произошел в пятницу, 27 декабря. Иракские силы безопасности проводят расследование по данному делу.