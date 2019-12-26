Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве Анкары и Триполи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве между турецким государством и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Указ опубликовало официальное издание Resmi Gazete.

Как отмечается, документ был подписан представителями двух государств в Стамбуле 28 ноября.

Меморандум предполагает обучение и подготовку военнослужащих, структурирование юридической базы и укрепление отношений между военными Турции и Ливии.

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