Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве Анкары и Триполи
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве между турецким государством и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Указ опубликовало официальное издание Resmi Gazete.
Как отмечается, документ был подписан представителями двух государств в Стамбуле 28 ноября.
Меморандум предполагает обучение и подготовку военнослужащих, структурирование юридической базы и укрепление отношений между военными Турции и Ливии.
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