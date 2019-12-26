Российская военная полиция заняла бывший опорный пункт США в Сирии
Российская военная полиция заняла опорный пункт в поселке Телль-Самин Сирии, оставленный военными США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на офицера военной полиции Армана Мамбетова.
В ближайшее время завершится размещение подразделения на занятом опорном пункте, после чего военные полицейские приступят к патрулированию и выполнению задач по обеспечению безопасности мирных жителей, заявил Мамбетов.
Поселок Телль-Самин является стратегическим районом на перекрестке дорог, связывающих Ракку с центральной частью Сирии.
В 2014 году Ракка была захвачен «Исламским государством» (организация запрещена в России). До 2017 года город контролировался террористами.
Он был освобожден в результате продолжительной операции «Сирийских демократических сил» при поддержке международной коалиции, однако массированные бомбардировки и действия курдских формирований привели к разрушению города.
«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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