Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии

ПВО России сумели вовремя отразить атаку беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Атака произошла накануне вечером, 22 декабря. Боевики незаконных формирований попытались атаковать российскую авиабазу в Сирии с помощью беспилотников, но военные России их обнаружили и ликвидировали.

«Уничтожены два БЛА, которые приближались к российской авиабазе», — добавил Боренков.

Известно, что пострадавших в результате нападения нет. Также боевики не смогли нанести никакого ущерба российской базе.

«Авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — заключил Боренков.

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