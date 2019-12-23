Сирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку на юго-западных подступах к Дамаску. Об этом сообщает SANA.

Отмечается, что ракетные удары по сирийским территориям ведутся израильскими ВВС со стороны Голанских высот.

Уточняется, что одна из целей была уничтожена в небе над районом Акраба рядом с Дамаском.

Кроме того, по данным телеканал Al Hadath, в районе Сейида-Зейнаб рядом с шоссе, ведущему в международный аэропорт столицы, раздались три мощных взрыва. Также заявляется, что там находится лагерь шиитских бойцов из Ливана и Ирака, которые воюют за армию Сирии.

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