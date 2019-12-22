Россия включит «Авангард» и «Сармат» в СНВ-3 при его продлении
Россия готова встроить ракетные комплексы «Авангард» и «Сармат» в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в случае его продления, заявил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщает «Интерфакс».
Россия заявила США о презентации новых ракетных систем, предполагается, что они покрываются существующим договором СНВ-3 и будут включены в него при продлении, отметил Лавров.
Он также напомнил, что система «Авангард» уже была показана американским экспертам.
«На определенной стадии будем готовы сделать это с «Сарматом»», — подчеркнул министр иностранных дел.
Договор СНВ-3 утратит свою силу в 2021 году. При этом Россия и США могут принять решение о его продлении на пять лет.
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