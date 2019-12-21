1,5 тонны продовольствия получили сирийские беженцы от России
Российские военные раздали около 1,5 тонны продовольствия беженцам из Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по применению враждующих сторон (ЦПВС).
В ходе гуманитарной акции военные раздали 250 продуктовых наборов общей массой около 1,5 тонны в лагере беженцев в Эль-Хамидии, провинция Тартус.
В лагере проживают беженцы из деревни в провинции Идлиб, они живут в палаточном городке около четырех лет.
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