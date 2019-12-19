Армия России получила первую партию автоматов АДС

Российская армия получила на вооружение первую партию автоматов АДС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Ростех».

Отмечается, что оружие позволяет эффективно стрелять на суше и под водой.

В «Ростехе» уточнили, что было освоено производство по двухсредному автомату АДС.

«На прошлой неделе завершилась отгрузка первой партии автоматов по гособоронзаказу», — добавили в госкорпорации.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские силовики получат автоматы для стрельбы под водой