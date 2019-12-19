Армия России получила первую партию автоматов АДС
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Российская армия получила на вооружение первую партию автоматов АДС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Ростех».
Отмечается, что оружие позволяет эффективно стрелять на суше и под водой.
В «Ростехе» уточнили, что было освоено производство по двухсредному автомату АДС.
«На прошлой неделе завершилась отгрузка первой партии автоматов по гособоронзаказу», — добавили в госкорпорации.
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