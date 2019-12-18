О приоритетных сторонах диалога России и НАТО рассказали в Минобороны

Начальник российского генерального штаба Валерий Герасимов рассказал о приоритетных сторонах в переговорах между Россией и НАТО. Об этом сообщает «Красная звезда».

Он отметил, что таковыми является снижение рисков опасных военных инцидентов. Кроме того, представитель Минобороны подчеркнул, что выдвигающиеся западными представителями тезисы о «российской угрозе» вызваны наращиванием активности НАТО на «восточном фланге» альянса.

По мнению Герасимова, любые действия России в отношении обеспечения собственной безопасности начинают интерпретироваться в качестве «угрозы миру».

«Снижение рисков опасных инцидентов в военной сфере должно оставаться важнейшим направлением диалога между Россией с одной стороны, США и НАТО - с другой», — подчеркнул он.

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