Украина готовит новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что уже существует соответствующее постановление кабинета министров Украины от 27 ноября 2019 года.

Предложение предстоит рассмотреть Совету национальной безопасности и обороны Украины.

При вступлении в силу решения СНБО о применении санкций, МИД будет обязан проинформировать компетентные органы Евросоюза, США, а также других государств для рассмотрения ими вопроса о возможном введении аналогичных ограничительных мероприятий.

Уточняется, что ограничительные меры сроком на три года планируется ввести в отношении юридических лиц, привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса РФ, расположенных на временно оккупированной территории Украины.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Евросоюз продлил санкции против России после «нормандского» саммита

— США ввели санкции против семи российских компаний