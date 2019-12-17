Украина готовит новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что уже существует соответствующее постановление кабинета министров Украины от 27 ноября 2019 года.
Предложение предстоит рассмотреть Совету национальной безопасности и обороны Украины.
При вступлении в силу решения СНБО о применении санкций, МИД будет обязан проинформировать компетентные органы Евросоюза, США, а также других государств для рассмотрения ими вопроса о возможном введении аналогичных ограничительных мероприятий.
Уточняется, что ограничительные меры сроком на три года планируется ввести в отношении юридических лиц, привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса РФ, расположенных на временно оккупированной территории Украины.
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