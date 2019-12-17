Военные России и Сирии начали совместные учения в Средиземном море

Военно-морской флот России (ВМС) и Военно-морские силы Сирии (ВМС) начали совместные учения в Средиземном море. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя учений контр-адмирала Александра Юлдашева.

Отмечается, что в маневрах примут участие российские надводные корабли, самолеты с авиабазы «Хмеймим», ракетные катера, а также тральщики сирийских ВМС.

По словам контр-адмирала, морские суда проведут артиллерийские стрельбы и совместное маневрирование.

«На берегу подразделения охраны и обороны отработают вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, борьбы с незаконными вооруженными формированиями», — сказал Юлдашев.

Он добавил, что еще пройдут учения «по локализации и ликвидации последствий применения оружия по объектам в порту Тартус».