«Воины АТО» захватили храм канонической церкви на Украине
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Неизвестные захватили храм Украинской православной церкви, находящийся в селе Пробойновка Ивано-Франковской области. Об этом сообщает сайт епархии региона.
Как стало известно, инцидент случился 15 декабря.
По имеющейся информации, группа неизвестных взяла под свой контроль Свято-Димитриевский храм Украинской православной церкви.
«Захватчики представились как «воины АТО», — говорится в заявлении.
Как сообщается, во время захвата злоумышленники сломали замки и опечатали двери в храме.