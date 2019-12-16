Путин констатировал укрепление позиций России на рынке оружия

Российский президент Владимир Путин заявил, что позиция российской стороны на оружейном рынке крепнет, несмотря на усиление санкций против страны и недобросовестной конкуренции, сообщается на сайте Кремля.

По данным главы государства, России удалось отгрузить вооружений на сумму порядка $13 млрд. Эти цифры более чем на $2 млрд больше, чем годом ранее.

«Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются», — подчеркнул Путин.

Также он потребовал, чтобы профильные ведомства постоянно анализировали ситуацию на рынках вооружения и учитывали меняющиеся потребности людей.

«В целом портфель заказов на российское вооружение находится на стабильном уровне и превышает $50 млрд», — заключил Путин.

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