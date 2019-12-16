Путин констатировал укрепление позиций России на рынке оружия
Российский президент Владимир Путин заявил, что позиция российской стороны на оружейном рынке крепнет, несмотря на усиление санкций против страны и недобросовестной конкуренции, сообщается на сайте Кремля.
По данным главы государства, России удалось отгрузить вооружений на сумму порядка $13 млрд. Эти цифры более чем на $2 млрд больше, чем годом ранее.
«Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются», — подчеркнул Путин.
Также он потребовал, чтобы профильные ведомства постоянно анализировали ситуацию на рынках вооружения и учитывали меняющиеся потребности людей.
«В целом портфель заказов на российское вооружение находится на стабильном уровне и превышает $50 млрд», — заключил Путин.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Генерал ракетных войск РФ рассказал, как Европа может подставить себя под удар
— Шушкевич назвал недоумками жалеющих об отказе Белоруссии от ядерного оружия
— МИД: Москва встревожена испытаниями США запрещенной ДРСМД ракеты