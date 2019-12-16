Генерал ракетных войск РФ рассказал, как Европа может подставить себя под удар

Страны Европы, которые разместят на своей территории ракеты средней дальности США, могут оказаться под ударом. Об этом пишет газета «Красная звезда» со ссылкой на командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергея Каракаева.

Он отметил, что последствия выхода США из ДРСМД, а также возможная установка американских ракет средней дальности в Европе принимаются во внимание «при планировании задач обеспечения национальной безопасности России».

По словам Караева, если это случится, то «в большей степени опасности получения ответного удара будут находиться именно те страны», согласившиеся «на размещение американского оружия».

В то же время генерал подчеркнул, что изменения в перечне задач РВСН по обеспечению ядерного сдерживания произведены не будут.

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