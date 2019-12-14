Комплексы «Искандер» отразили атаку на учениях под Астраханью

Во время учений, проходящих в Астраханской области комплексы «Искандер» ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) отразили нападение со стороны условного противника. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ЗВО.

Отмечается, что в ходе учений было отработано отражение массового нападения на колонну техники.

В пресс-службе ЗВО уточнили, что вооруженные группы условного противника атаковали в условиях применения им оружия массового поражения.

Как стало известно, военные также преграждали путь нападавшим огнем средств мотострелковых подразделений, дав возможность расчетам комплекса «Искандер» попасть к местам стартовых позиций.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ярс» и «Искандер»: Россия испытала ракеты в ходе учений

— Армия России провела церемонию перевооружения на «Искандеры»