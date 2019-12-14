В США сообщили о способе доставки человека в любое место Земли за час

Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст заявил, что у США есть возможности для создания технологии, с помощью которой можно доставить человека в любую точку Земли за менее, чем час. Об этом сообщает издание The Drive.

Он отметил, что такую технологию можно создать уже сегодня без развития наработок, которые уже есть.

«Она позволит доставить любого человека из любой точки на Земле в любое другое место менее, чем за час», — сказал Кваст.

Однако он не уточнил, как такая технология может работать.