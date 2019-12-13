Песков назвал испытание США ракеты сломом ДРСМД
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал испытание баллистической ракеты наземного базирования, которое недавно было проведено США, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его мнению, это действие является свидетельством срыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности со стороны Вашингтона. Он назвал это «сломом ДРСМД по инициативе США».
Представитель Кремля также сказал, что Россия давно ощущала проводимую США подготовку к нарушению положений ДРСМД.
Песков также добавил, что в данном случае он не может как-то комментировать испытание ракеты с технической точки зрения.
Испытание было проведено 12 декабря, в четверг.
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