На крейсере «Адмирал Кузнецов» полностью потушили пожар

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Крейсер «Адмирал Кузнецов» у причала 35-го судоремонтного завода в Мурманской области Крейсер «Адмирал Кузнецов» у причала 35-го судоремонтного завода в Мурманской области
Крейсер «Адмирал Кузнецов» у причала 35-го судоремонтного завода в Мурманской области
Павел Львов/РИА «Новости»

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске полностью потушили пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

Как отмечается, пожар ликвидирован в районе 08.00 утра.

В настоящее время специальная комиссия устанавливает причины возгорания.

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря. В результате происшествия погиб один человек, 12 пострадали.

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