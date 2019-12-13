На крейсере «Адмирал Кузнецов» полностью потушили пожар

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске полностью потушили пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

Как отмечается, пожар ликвидирован в районе 08.00 утра.

В настоящее время специальная комиссия устанавливает причины возгорания.

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря. В результате происшествия погиб один человек, 12 пострадали.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Открытое горение на «Адмирале Кузнецове» ликвидировано

— «Борьба за живучесть»: на «Адмирале Кузнецове» погиб военный

— Появились подробности гибели военного при пожаре на «Адмирале Кузнецове»