На крейсере «Адмирал Кузнецов» полностью потушили пожар
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На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске полностью потушили пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Как отмечается, пожар ликвидирован в районе 08.00 утра.
В настоящее время специальная комиссия устанавливает причины возгорания.
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря. В результате происшествия погиб один человек, 12 пострадали.
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