Генассамблея ООН приняла резолюцию России о контроле над вооружением

Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что решение было принято на фоне выхода США из ДРСМД и испытанием ракет, которые были ранее запрещены эти договором.

Резолюция призывает всех стран-участниц выполнять соглашения по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в полном объеме.

В ГА ООН в свою очередь отметили, что любые действа, которые подрывают систему договоров по по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, подрывают глобальную стабильность и международную безопасность.

Ранее Первый комитет Генассамблеи ООН одобрил проект предложенной Россией резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.

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