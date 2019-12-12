Киев обозначил новые участки для разведения сил в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что Киев закончил обозначать новые участки для разведения сил и средств в Донбассе. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, для этого также подготовят несколько альтернативных вариантов.

Пристайко уточнил, что «будет привлечена Трехсторонняя контактная группа, и в рамках одной из подгрупп, которой является подгруппа по вопросам безопасности, будут рассматриваться и согласовываться эти участки».

Дипломат подчеркнул, что Киев хочет, чтобы разведение случилось «на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение».