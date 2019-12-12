СК возбудил дело после пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщается на сайте СК России.

Уточняется, что дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

По предварительным данным, возгорание произошло при проведении регламентных сварочных работ.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также его причины.

Ранее сообщалось, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» загорелся в доке в Мурманске. На данный момент известно о 12 пострадавших в результате происшествия.

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