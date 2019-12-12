США испытали прежде запрещенную ДРСМД ракету

Соединенные Штаты испытали в четверг, 12 декабря, неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, которая прежде была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя авиабазы «Ванденберг».

Там уточнили, что 12 декабря примерно в 8.30 утра (19.30 мск) по тихоокеанскому времени Министерство обороны провело летные испытания баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации.

В настоящее время проводится оценка результатов.

ДРСМД прекращено со 2 августа 2019 года по инициативе США. Россия также приостановила свое участие в договоре.

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