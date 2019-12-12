В Госдуме ответили на заявление главы МИД Франции об угрозе РФ для НАТО
Депутат Госдумы Руслан Бальбек высказался по поводу заявления главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана, в которых он назвал действия российской стороны угрозой для стран НАТО.Об этом сообщает RT.
По его словам, в данный момент «главным рулевым» Североатлантического альянса считается США.
«Европейский министр сделал абсолютно неевропейское заявление», — сказал Бальбек.
Он также добавил, что страны ЕС имеют склонность больше договариваться с Россией, чем вступать в бессмысленную гонку вооружений.
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