Названы причины пожара «Адмирала Кузнецова»

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар в ходе сварочных работ в трюме первого энергоблока. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы Центра судоремонта «Звездочка» (завод отвечает за ремонт корабля) Евгения Гладышева.

По словам Гладышева, огонь до сих пор не потушен. На месте происшествия до сих пор работают сотрудники МЧС.

Представитель Центра судоремонта не подтвердил данные о пропавших или пострадавших в результате инцидента.

В настоящее время детали происшествия уточняются.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Три человека пострадали при пожаре на «Адмирале Кузнецове»

— На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар