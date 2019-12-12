В Находке частично затонула подлодка при буксировке на утилизацию

В Находке списанная атомная подлодка «Казань» Тихоокеанского флота частично затонула при ее буксировке на утилизацию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Росморречфлота.

Как отмечается, инцидент произошел в 11 км (6 миль) от залива Восток. Кормовая часть подлодки коснулась грунта.

В настоящее время Буксировочное судно «Лазурит» находится рядом на якоре. Ожидается ответ от руководителя буксировки на привлечение спецорганизации для извлечения подлодки.

Сообщается, что в «Казани» не оказалось топлива, загрязнения не произошло. В результате инцидента никто не пострадал.

Подлодку должны были переправить на металлоперерабатывающий завод «Аскона».