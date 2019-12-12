Пять разведывательных самолетов НАТО засекли у границ России

У западных и южных границ России были замечены сразу четыре американских и один британский самолет, которые совершали разведывательные полеты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

Согласно имеющимся сведениям, два самолета ВВС США и британский разведчик много часов летали и наблюдали у границ Калининградской области.

Еще два самолета США были замечены у морских границ Крымского полуострова и Краснодарского края.

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