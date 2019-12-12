Пять разведывательных самолетов НАТО засекли у границ России
У западных и южных границ России были замечены сразу четыре американских и один британский самолет, которые совершали разведывательные полеты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.
Согласно имеющимся сведениям, два самолета ВВС США и британский разведчик много часов летали и наблюдали у границ Калининградской области.
Еще два самолета США были замечены у морских границ Крымского полуострова и Краснодарского края.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Самолет США разведал обстановку у границ России
— У самолета Зеленского отказал двигатель
— Беспилотник ВВС США провел семичасовую разведку у границ России на Черном море