Турция намерена закрыть для США базу Инджирлик в случае введения санкций из-за С-400

Турция рассмотрит вопрос о закрытии своей авиабазы Инджирлик для военнослужащих США, если Вашингтон введет санкции из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщает издание Sabah со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Чавушоглу также отметил, что Турция может в том числе «изменить статус и для базы Куреджик», на которой развернуты элементы европейской системы ПРО.

По словам министра, в Анкаре решили рассматривать наихудшие сценарии, но не желают, чтобы до такого дошло.

Кроме того, Чавушоглу сообщил, что если США не поставят Турции истребители F-35, то она получит от России альтернативы американским самолетам.

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