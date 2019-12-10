У пропавшего с радаров самолета с 38 пассажирами кончилось топливо
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У самолета ВВС Чили, который вылетел в Антарктику и пропал с радаров, уже должно закончиться топливо, передает РИА «Новости».
Об этом рассказал генерал ВВС страны Эдуардо Москейру.
«0.40 (6.40 мск) — это последняя минута, когда мы можем сказать, что у самолета закончилось топливо и он должен был где-либо приземлиться», — подтвердил он.
Где находится самолет до сих пор неизвестно, его поиском занимается командование ВВС страны.
Самолет C130 Hercules вылетел с базы «Чабунко» города Пунта-Аренас на воздушную базу Антарктики, после этого с ним была потеряна связь.
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