Назван доход оборонных компаний от продажи оружия в 2018 году

В 2018 году оборонные компании заработали на продаже оружия $420 млрд, что на 4,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

Там уточнили, что с 2002 года компании, вошедшие в топ-100 продавцов в оборонной сфере, увеличили продажи оружия и военных услуг на 47%. 80 из 100 данных производителей базировались в США, Европе и России.

Отмечается, что впервые за историю рейтинга в пятерку лидеров вошли исключительно американские компании: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics. На их долю пришлось $148 млрд.

Что касается российских компаний, то доходы от их продаж упали на 0,4% по сравнению с 2017 годом и составили $36,2 млрд.

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