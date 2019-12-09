Российские военные провели гуманитарную акцию в бывшей столице ИГ

Российские военные впервые провели гуманитарную акцию в бывшей столице «Исламского государства» (организация запрещена в России) Ракке, сообщает ТАСС.

В ходе масштабной акции военнослужащие раздали местному населению две тысячи продовольственных наборов. Кроме того, российские военные врачи готовы оказать помощь нуждающимся.

По словам офицера российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимира Варнавского, в результате международной операции по освобождению Ракки была полностью уничтожена инфраструктура города, тысячи мирных жителей погибли в ходе неизбирательных военных ударов.

Офицер отметил, что на данный момент в городе не хватает чистой воды, медикаментов и продовольствия.

Отмечается, что в настоящее время усилия Сирии и России направлены на восстановление инфраструктуры в регионы.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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