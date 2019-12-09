Принц Саудовской Аравии позвонил Трампу после стрельбы на базе ВМС США
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд позвонил президенту США Дональду Трампу после стрельбы, произошедшей на американской базе Военно-морских сил во Флориде. Об этом сообщает агентство SPA.
В ходе телефонного разговора наследный принц выразил свои соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Также Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил о готовности предоставить Соединенным штатам любую информацию, которая может помочь в расследовании произошедшего.
6 декабря на военной базе в штате Флорида проходящий обучение на американской базе военнослужащий Саудовской Аравии открыл стрельбу по сослуживцам. В результате погибли четыре человека, еще 11 пострадали.
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