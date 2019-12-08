Саперы вывезли со стройки в Москве семь боеприпасов времен войны

Саперы вывезли для утилизации семь боеприпасов времен войны, обнаруженных 7 декабря на юго-востоке столицы при проведении строительных работ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

Уточняется, что были изъяты один артиллерийский снаряд калибра 152 мм, пять мин калибра 150 мм и один боеприпас без взрывателя.

По словам представителя, все опасные находки будут уничтожены на полигоне в Московской области.

Ранее сообщалось, что на строительной площадке возле дома 72, на улице Люблинская нашли семь предметов, похожих на снаряды.

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