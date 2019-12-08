Глава Минобороны ФРГ призвала учитывать отношение к России в Польше

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ФРГ при проведении своей политики необходимо учитывать отношение к России в Польше и балтийских странах. Об этом сообщает Bild.

По ее словам, страны Балтии и Польша имеют совершенно другое восприятие России.

Глава ведомства отметила, что Россия не раз нарушала их воздушное пространство, а также осуществляет там «дезинформационные кампании».

«Мы не должны просто отмахиваться от опыта этих стран», — добавила Крамп-Карренбауэр.

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