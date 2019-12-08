В Пентагоне рассказали об условии для выделения военной помощи Украине

Глава Пентагона Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине, передает ТАСС.

По его словам, власти США всегда должны устраивать проверки.

«Мы всегда смотрим, как её (помощь. — прим. ред.) использовали, а также ведут ли они борьбу с коррупцией», — сказал Эспер.

Он также подтвердил, Украина скоро получит очередной транш.

Как уточнил министр обороны, общая сумма составит порядка $250 млн.

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