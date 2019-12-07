Пуск опасной для Крымского моста украинской ракеты сняли на видео

Видео испытаний украинской крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», которой предрекают роль «уничтожителя» Крымского моста, опубликовало на своем канале в YouTube издание «Милитаристский портал».

Отмечается, что в ноябре ракета Р-360 успешно прошла испытания, совершилв полет в несколько сотен километров по заданному маршруту на установленных высотах, чем подтвердила свои летные характеристики.

Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что крылатые ракеты «Нептун» способны за пару минут разрушить Керченский мост.

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