Стало известно о личности устроившего стрельбу на базе ВМС США

Губернатор штата Флорида Рон Десантис рассказал о личности военнослужащего, который открыл огонь по сослуживцам на базе ВМС США в Пенсаколе. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что им был проходящий обучение на американской базе военнослужащий ВВС Саудовской Аравии.

Губернатор отметил, что инцидент создает множество вопросов саудовским властям. По его мнению, они «задолжали» погибшим в результате стрельбы.

Утром 6 декабря на базе ВМС США в Пенсаколе военнослужащий открыл стрельбу, в результате которой погибли четыре человека, 11 пострадали.

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