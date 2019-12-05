Стрельба произошла на верфи базы ВМС США в Перл-Харборе
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Стрельба произошла на военно-морской верфи в Перл-Харборе, сообщает ТАСС.
Данные о перестрелке стали поступать в правоохранительные органы США в среду около 14.30 (в четверг 03.30 мск).
По последним данным, в результате стрельбы получили ранение три человека.
Других подробностей случившегося пока нет.
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