Стрельба произошла на верфи базы ВМС США в Перл-Харборе

Стрельба произошла на военно-морской верфи в Перл-Харборе, сообщает ТАСС.

Данные о перестрелке стали поступать в правоохранительные органы США в среду около 14.30 (в четверг 03.30 мск).

По последним данным, в результате стрельбы получили ранение три человека.

Других подробностей случившегося пока нет.

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