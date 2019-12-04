При обстреле спортклуба в Алеппо погибли 8 детей

В сирийской провинции Алеппо боевики обстреляли спортивный клуб в городе Талль-Рифат. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что жертвами стали десять человек, восемь из которых — несовершеннолетние. Также 16 человек, среди которых семь детей, получили ранения.

Отмечается, что обстрел был выполнен из 120-миллиметровых минометов с юго-восточной части города Джибрин.

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