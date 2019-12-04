НАТО усилит боеготовность сил

Лидеры стран НАТО в ходе саммита в Лондоне приняли решение об усилении готовности сил альянса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

«Сегодня мы утвердили новую инициативу по повышению готовности наших сил, которая позволить добавить еще больше возможностей, чтобы мы могли действовать быстро и усиливать при необходимости», — заявил генсек.

Он отметил, что под инициативой подразумевается боеготовность войск альянса.

По словам Столтенберга, союзники НАТО союзники взяли обязательства по предоставлению 30 батальонов, 30 авиаподразделений и 30 боевых кораблей сроком до 30 дней.

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