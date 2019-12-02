В Минобороны назвали фейком статью NYT об атаке на лагерь беженцев в Сирии
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Министерство обороны России опровергло информацию издания The New York Times о якобы бомбардировке ВКС России лагеря беженцев в Сирии в августе. Об этом сообщает РИА «Новости».
В министерстве назвали обвинения «нелепыми».
«Как и полтора месяца назад, нелепые обвинения авторов фейка построены на видеоролике неизвестного происхождения с мелькающими на фоне капитальных зданий «лагеря беженцев» мошенниками из «Белых касок», — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Он отметил, что передача координат россйискими летчиками не осуществляются голосом в открытом радиоэфире.
Конашенков отметил, что «псевдодоказательства» редакции «примитивны» и «беспредметны».