В Минобороны назвали фейком статью NYT об атаке на лагерь беженцев в Сирии

Министерство обороны России опровергло информацию издания The New York Times о якобы бомбардировке ВКС России лагеря беженцев в Сирии в августе. Об этом сообщает РИА «Новости».

В министерстве назвали обвинения «нелепыми».

«Как и полтора месяца назад, нелепые обвинения авторов фейка построены на видеоролике неизвестного происхождения с мелькающими на фоне капитальных зданий «лагеря беженцев» мошенниками из «Белых касок», — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он отметил, что передача координат россйискими летчиками не осуществляются голосом в открытом радиоэфире.

Конашенков отметил, что «псевдодоказательства» редакции «примитивны» и «беспредметны».