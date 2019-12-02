Сербия захотела купить российские С-400
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Посол Сербии в Москве Мирослав Лазански рассказал, что страна рассматривает вариант покупки российских ЗРК С-400, передает «Интерфакс».
По его словам, Сербия заинтересована в покупке, но пока есть вопросы к финансовой стороне возможной покупки.
«Сербии хотелось бы приобрести систему..., но С-400 не дешевая», — пояснил Лазански.
Заключая, он назвал С-400 совершенной системой.
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