Сербия захотела купить российские С-400

Посол Сербии в Москве Мирослав Лазански рассказал, что страна рассматривает вариант покупки российских ЗРК С-400, передает «Интерфакс».

По его словам, Сербия заинтересована в покупке, но пока есть вопросы к финансовой стороне возможной покупки.

«Сербии хотелось бы приобрести систему..., но С-400 не дешевая», — пояснил Лазански.

Заключая, он назвал С-400 совершенной системой.

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