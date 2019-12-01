«Адмирал Касатонов» поразил наземную цель «Калибром»

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» нанес удар по наземной цели крылатой ракетой «Калибр». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Отмечается, что стрельба прошла в рамках очередного этапа заводских ходовых испытаний.

«Экипаж фрегата поразил крылатой ракетой «Калибр» мишенную позицию, расположенную на боевом поле Чижа в Архангельской области», — сказали в ведомстве.

Как известно, этот корабль должен до конца этого года войти в состав ВМФ России.

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