Индия испытала баллистическую ракету Agni III

Индия провела успешные испытания баллистической ракеты Agni III, способной нести ядерную головную часть. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей командования индийских стратегических сил.

Баллистическая ракета среднего радиуса действия наземного базирования была запущена в субботу, 30 ноября, с мобильной установки на полигоне, расположенном на острове Абдул Калам. Дальность пуска составила три тысячи километров.

Ракета данного типа была впервые запущена в темное время суток.

Agni III состоит на вооружении индийских войск в 2011 года. Ее длина достигает 17 метров, диаметр – 2 метра, стартовая масса – 50 тонн. Ракета способна нести боеголовку весом до 1,5 тонн.

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