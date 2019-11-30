Пашинян посетил Нагорный Карабах
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР), сообщается на сайте президента НКР Бако Саакяна.
Отмечается, что Пашинян совместно с Саакяном посетил линию соприкосновения с вооруженными силами Азербайджана.
В ходе посещения участков границы политики ознакомились с ходом службы военных и текущей ситуацией. Их сопровождали начальник генштаба вооруженных сил Армении Артак Давтян, министр обороны Карабаха Карен Абрамян и другие должностные лица
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