Пашинян посетил Нагорный Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР), сообщается на сайте президента НКР Бако Саакяна.

Отмечается, что Пашинян совместно с Саакяном посетил линию соприкосновения с вооруженными силами Азербайджана.

В ходе посещения участков границы политики ознакомились с ходом службы военных и текущей ситуацией. Их сопровождали начальник генштаба вооруженных сил Армении Артак Давтян, министр обороны Карабаха Карен Абрамян и другие должностные лица

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