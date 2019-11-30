Венесуэла мобилизовала армию из-за готовящихся провокаций США и Колумбии

Венесуэльский лидер Николас Мадуро приказал мобилизовать армию из-за возможных готовящихся провокаций со стороны Колумбии и США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мадуро рассказал, что он владеет данными, что две страны планируют провести провокации на границе страны. Это необходимо им для того, чтобы разжечь военный конфликт и отвлечь внимание людей от протестов в стране.

В связи с этим он потребовал подготовить военных к возможному оперативному реагированию.

«Необходимо принять боевую готовность», — заявил Мадуро.

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